أخبار مصر | "أبوشقة" يجيب على أسئلة شباب الوفد في لقاء مفتوح نهاية معسكر الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبوشقة" يجيب على أسئلة شباب الوفد في لقاء مفتوح نهاية معسكر الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت قيادات الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، لقاءً مفتوحًا مع شباب بيت الأمة، عقب انتهاء المؤتمر الختامي لمعسكر شباب الوفد، لاستقبال أسئلتهم وتعليقاتهم على المعسكر والمحاضرات والدورات التي تلقونها.

أبو شقة: المعارضة الوطنية تحرص على بناء الوطن

ردًا على سؤال زياد الخياط، رئيس لجنة شباب الوفد بالإسكندرية، حول محاولات الجماعات الإرهابية باستغلال السوشيال ميديا لتهديد الشعب المصري وزعزعة الاستقرار، ووجود معارضة وطنية تحرص على بناء الوطن، أكد رئيس حزب الوفد أن بيت الأمة يُصنف كحزب ليبرالي معارض، لكن المعارضة الوطنية في شكلها الموضوعي بالعرض عن الخطأ دون إساءة.



وأوضح "أبو شقة" أن الجانب الآخر للمعارضة هو المعارضة البناءة، ليضع المعارض نفسه محل المسئول للقياس على النفس، للتفكير في الحلول وتقديمها، وتلك هي مبادئ حزب الوفد، الذي لا يعارض لمجرد الظهور والمعارضة، ولكن بمعارضة بناءة وموضوعية.



وأضاف رئيس حزب الوفد أنه عندما نكون أمام رئيس وطني ومشروع بناء دولة عصرية حديثة، فإننا عندما نؤيد لا نؤيد بـ"شيك على بياض"، لكن نؤيد لموقف يستدعي التأييد، مشيرًا إلى أن هناك مؤامرات الربيع العربي، وكان الجيش والشرطة مساندين للوطن، بالتصدي لأشرس الحروب وهي حروب الجيل الرابع.



وأشار "أبو شقة" إلى أننا أمام تحديات واضحة للجميع وتلك هي النبرة التي يحاول بها المشككون أن يغزو مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الوفد في تاريخه لم يتلق معونة من أحد، ولكن سيظل مدافعًا عن الوطنية والحرب على الإرهاب التي بدأت بعد 30 يونيو.



ونوّه "أبو شقة" بأن دور الشباب الوطني يكمن في التصدي إلى ظهور ما يسمى الدولة الإسلامية، مؤكدا أن هناك ثقة نحو شباب الوفد بوعيه تجاه هذه الحرب لنكون أمام استقرار سياسي واقتصادي وأمني، بالاحتكام إلى القانون والدستور. ونوّه "أبو شقة" بأن دور الشباب الوطني يكمن في التصدي إلى ظهور ما يسمى الدولة الإسلامية، مؤكدا أن هناك ثقة نحو شباب الوفد بوعيه تجاه هذه الحرب لنكون أمام استقرار سياسي واقتصادي وأمني، بالاحتكام إلى القانون والدستور. أبوشقة: الوفد يطالب بقائمة مغلقة تمثل كل الطوائف والفئات في الاستحقاقات الانتخابية

وردًا على سؤال حامد إبراهيم من لجنة شباب الوفد في المنيا، حول دور حزب الوفد في خوض الاستحقاقات الانتخابية، أكد أبو شقة أن الوفد يُطالب بأن تكون هناك قائمة مغلقة تمثل فيها كل الطوائف والفئات.

وأكد "أبوشقة" أن حزب الوفد قوي بكوادره ورؤيته وأفكاره ولن يرض إلا بتنسيق يُحقق ذلك على الساحة في هذا الشأن. أبوشقة يُعلن دعم حزب الوفد للوفديين في انتخابات نقابة المحامين

وردًا على طلب عمرو عبد الباقي رئيس لجنة شباب الوفد في الشرقية، وسكرتير الهيئة الوفدية، بدعم المحامين في انتخابات نقابتهم، أكد رئيس حزب الوفد التأييد لكل وفدي يخوض انتخابات نقابة المحاميين. Advertisements أبو شقة: قانون المحليات والمجالس النيابية لها أولوية في دور انعقاد مجلس النواب الخامس

وردًا على مصطفى تليتي رئيس لجنة شباب الوفد في أسيوط، حول قانون المحليات وموقفه التشريعي، وإعداد نموذج محاكات من خلال معسكرات أخرى للمجالس النيابية والمحلية ومجلس الشيوخ، قال "أبو شقة" إن دور الانعقاد الخامس في مجلس النواب سيكون لقانون المحليات ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشيوخ الأولية.

وأكد رئيس حزب الوفد، أنه فيما يتعلق بمعسكرات الشباب، سيكون هناك معسكرات شبابية شتوية في العواصم المصرية الشتوية. تمثيل شباب الوادي الجديد لأول مرة بمعسكر شباب وفدي

قال أبو شقة إن شباب الوادي الجديد أول مرة يتم تمثيلهم في معسكر شباب وفدي، وفيما يتعلق بأي مقترحات خاصة من أهل الوادي الجديد، فإن حزب الوفد على أتم الاستعداد لتبني هذه المقترحات وعرضها على الجهات المختصة. المال السياسي لم يعد يجدي في العمليات الانتخابية

وأضاف "أبوشقة" أن المال السياسي واستخدام المال السياسي لم يعد يجدي في العمليات الانتخابية لأن الشعب المصري أصبح يعي جيدًا خطر المال السياسي، لافتًا إلى أن هناك حالة من الوعي والثقافة أبطلت ما يسمى مقابل لصوت المواطن المصري، لأن المواطن المصري سوف يعطي صوته لمن يستحق من أجل مصلحة الوطن. تشكيل حكومة موازية

وردًا على مقترح محمد جمال رئيس لجنة شباب الوفد في محافظة بورسعيد، بتشكيل حكومة ظل في الوفد، أكد "أبو شقة" أن هذا الاقتراح ليس بعيد عن الفكر وفي القريب العاجل سوف نكون أمام تشكيل حكومة موازية، الغرض منها أن تضم مجموعة من الوزراء يعرض عليها المشاكل وتعمل على حلها لتكون معاونة للوزارة القائمة ومساعدتها بما لديها من فكر واقتراحات.



وأشار "أبو شقة" إلى أن هذه هي مميزات أي حزب لديه وطنية وداعم للدولة، مؤكدًا أن الحزب لن يكون حزب حقيقي إلا بعد أن يتبني مشروعات حقيقية الهدف منها خدمة الوطن والمواطن وهنا الحكومة الموازية ستكون معاونة للحكومة الحالية.



وأكد رئيس حزب الوفد أن أي مسئولية للحزب والجريدة سيكون هو المسئول عنها بشكل شخصي، وكذلك المسيرة المالية للحزب والجريدة لتستمر المسيرة.