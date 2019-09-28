أخبار مصر | كريم مصيلحي: مظاهرات دعم الدولة أمس أبلغ رد على الدعوات المشبوهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم مصيلحي: مظاهرات دعم الدولة أمس أبلغ رد على الدعوات المشبوهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كريم مصيلحي، المنسق العام للمبادرة الشبابية العربية، وعضو مشروع الف قائد أفريقي، إن خروج الشعب المصري أمس في تظاهرات حاشدة لدعم الدولة المصرية هو أكبر رد على الدعوات الخارجية المشبوهة التي تريد زعزعة الأمن والاستقرار، مضيفًا أن الشعب المصري العظيم أثبت أنه يعلم جيدا ما يحاك ضد الوطن وأنه على درجة عالية من الوعي واستطاع التصدي لكل أساليب حروب الجيل الرابع بالوعي والإدراك.

وأكد مصيلحي، أن الرهان الرابح هو وعي الشعب المصري الذي خرج في مشهد رائع ورهيب متصديا لتلك الحقائق المزييفة واعلانه دعمه للدولة المصرية بكافة مؤسساتها، مستنكرا ما تصدره المنظمات الحقوقية التي تحاول أن تغض بصرها عن الحقائق وتصدر تقارير كذبا حول الأوضاع المصرية في الوقت الذي احبطت فيه قوات الداخلية مخططات الإرهابية لنشر الفوضى والبلبلة في البلاد.

وأضاف أن الصراع الحقيقي حاليا الذي يمر به الشعب المصري هو التصدي للاشاعات المغرضة والأكاذيب، وطلك ضمن حرب طويلة سيخوضها الشعب المصرى مع مؤسساته من أجل وجود ونهوض الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الإرهاب لن ينتهي إلا بإرادة وتصميم شعبي قادر علي مواجهته بشتى أنواعه والوقوف خلف جيش مصر العظيم، مضيفًا أن المؤسسات الإعلامية قامت بدورها على أمل وجه في التوعية وكشف ما يحاك للدولة.