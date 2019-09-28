شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: مرض السعار «مميت».. وخطة الإنقاذ تعتمد على سرعة التحصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، السبت، المؤتمر البيطري المجتمعي الدولي الثاني لرعاية الحيوانات الأليفة، تحت شعار «معا ضد السعار».

قالت «محرز» إن إدارة ملف الحيوانات الاليفة والحيوانات الضالة يعتمد على تحقيق التوزان البيئي بما يحقق حماية الصحة العامة للمواطنين، والحفاظ على أعداد معقولة لتحقيق هذا التوزان، وهو ما يحدث مع الكلاب، والتي تستخدم في حراسة المنازل والصيد وفي بعض مهام الجيش والشرطة ولها أيضاً دوراً مهمًا في حماية الطبيعية ضد السلعوة والذئاب والثعالب والثعابين خاصة في المناطق الصحراوية، ما يحقق التوازن البيئي.

أضافت أن مرض السعار من أهم وأخطر الأمراض الفيروسية التي تصيب الكلب ويكون مميتاً لهم ويمكنه ان ينتقل إلى الانسان من خلال عضة الكلب المصاب إلى الانسان، ولا يوجد له علاج حتى الآن، مشيرة إلى أن 99% من حالات الإصابة بعقر الكلاب المصابة بمرض السعار تؤدي إلى الوفاة خاصة في المناطق الريفية البعيدة عن المراكز الطبية التي تقوم بالتحصين للحالات المصابة فور وقوعها.

Advertisements

أوضحت «محرز» أن الكلاب غير المحصنة دائماً تتعرض للموت وذلك في غضون 10 أيام منذ بدء أعراض المرض الأولية ويظهر داء الكلاب بالإنسان في 110 دولة وتسبب العدوى سنوياً وفاة عشرات الألاف من الأشخاص معظمهم من دول أسيا وأفريقيا ويمثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عام نسبة 40% من أعداد الوفيات بسبب مرض السعار.

أشارت نائب وزير الزراعة إلى أن الشعار العالمى للمنظمات الدولية الان هو تحقيق خلو العالم من الإصابة بمرض داء الكلب أو السعار لدى الإنسان بحلول عام 2030، مشيرة إلى إنه يتم تحصين أكثر من 15 مليون شخص في العالم سنويا بعد التعرض لعضة الكلب.

أما عن دور المجتمع المدني، فأشادت «محرز» بدور المجتمع المدني بالدول التي بها مشكلة مرض السعار، موضحة أن المجتمع الدولى يعتمد عليهم لإيجاد حلول إنسانية ومستدامة لحل وإنهاء وجود مرض السعار بها بحلول عام 2030، وذلك من خلال التركيز على برنامج توعية للمواطنين وتحصين الكلاب وتعزيز وإلزام مسئولية ملكية الكلاب وتقليل أعداد الكلاب الضالة إلى مستوى مقبول، مع منع ووقف تزايد أعداد الكلاب دون المساس بالتوازن البيئي والتنوع البيولوجي لهم، وأن كل مجتمع يلزمه بناء خططه الخاصة به وإيجاد متطوعين مع وضع استراتيجية مناسبة بدايتها التوعية والإرشاد البيطري.

شددت «محرز» على أهمية تقليل أعداد الكلاب الضالة في الأماكن المحددة لذلك وخاصة في الأماكن المحددة لذلك، وتحقيق التوازن في المناطق التي تستوجب ذلك خاصة في المناطق التي تعيش فيها الحيوانات البرية مثل الثعالب والزواحف المؤذية للإنسان، والعمل على تحسين الصورة الذهنية لمصر في العالم في مجال الرفق بالحيوانات الاليفة مثل الكلاب والقطط وتحسين الممارسات المتعلقة بالرعاية الصحية.