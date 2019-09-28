شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي «كبار السن» في إيبارشية المعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السبت، لقاءًا مع كبار السن التابعين لإيبارشية المعادي ودار السلام والبساتين، بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس.

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ورتل كورال «الحكماء» التابع لكبار السن مجموعة من الترانيم، وألقى قداسة البابا كلمة في نهاية اللقاء أشار خلالها إلى أن «هذا العمر يعد بركة وخبرة وفرحة لكل أحد».

وعقب الصلاة الختامية وزع قداسته بالاشتراك مع الأنبا دانيال، هدايا تذكارية على الحاضرين.

يأتي لقاء قداسة البابا تواضروس بكبار السن بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن والذي يحتفل يوم ١ أكتوبر من كل عام بموجب قرار صادر من هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٩٠ ويهدف اليوم إلى تنمية الوعي بتقدير كبار السن والتعبير عن العرفان بإسهاماتهم السابقة في مجتمعاتهم.