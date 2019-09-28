شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الشواربي: تظاهرات حب السيسي «عبور جديد يشهد له التاريخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الإعلامي إبراهيم الشواربي إن خروج الشعب المصري وإعلانه تأييده للدولة المصرية ومؤسساتها والرئيس عبدالفتاح السيسي يعد «عبورا جديدا يشهد له التاريخ». أضاف «الشواربي»، خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار» على شاشة «الصحة والجمال»، أن «أصدق شيء هو سؤال الشارع المصري ومعرفة وجهة نظره وليس السويشيال ميديا سواء فيس بوك أو تويتر». تابع :«مصر بخير وتسير على الطريق السليم القويم بأعين داخلية وخارجية الإخوان متخيلة أن وجود الرئيس السيسي، في نيويورك فرصة للمحاولة بإسقاط الدولة، ولتوصيل رسالة أن الشباب المصريين يتظاهرون ضد الدولة المصرية، ولكن سقط إسلامهم ورايتهم منذ زمن».

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