شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لإطلاق أسماء شهداء كمين التفاحة على شوارع المدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف مليون فدان، مبادرة لإطلاق أسماء شهداء كمين التفاحة في بئر العبدبشمال سيناء على كافة الشوارع في المدن الجديدة.

أضاف خلال حواره في برنامج «حوار واستثمار» على شاشة «الصحة والجمال»، السبت، أن الشعب المصري خرج، الجمعة، لكي يوصل رسالة للرئيس بأن الشعب استوعب رسالته، وتقديم الشكر والوفاء والولاء للسيسي».

تابع: «الناس خرجت عشان تقول للرئيس إحنا اقتنعنا بكلامك ياريس، ومش هنسيب حد ينهش في لحم البلد دي، اللي نزل الفلاحين والشباب والعمال وأهل الريف وأهل القبائل، الكتلة الصلبة بتاعه الشعب المصري اللي نزلت تقول إحنا فاهمين، الشعب المصري واعي».