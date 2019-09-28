شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مصر ركزت جهودها على تفعيل دور المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن دور المرأة أصبح لا يقل أهمية عن دور الرجل وأصبحت تشاركه في كافة المجالات والمهن وقد اختلفت رؤية المجتمع للمرأة كلية ًووصلت لأرفع المناصب وبالطبع يوجد العديد من قصص النجاح للمرأة على كافة الأصعدة سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الوطني.

أضاف «الوزير» خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي، والذي أقيم بقلعة قايتباي بمدينة الإسكندرية، السبت، أن هذا الحدث يتم الاحتفال به سنوياً في جميع أنحاء العالم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO، مشيرًا إلى الحرص على الاحتفال بهذا اليوم كل عام ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحري.

أوضح أن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام هو «تمكين المرأة في المجال البحري» هو دليل واضح على التزام المجتمع العالمي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة ويتفق هذا الشعار مع الهدف الخامس منها خاصة وأن تمكين المرأة يتلخص في إعطاء مزيد من القوة للمرأة، والمقصود بالقوة هنا منحها الفرصة كاملةً لتستطيع أن تنتج وتبتكر وتعبر عن رأيها، وتؤثر في قرارات المجتمع، بحيث تكون مشاركتها ذات قيمة ونفع، مشيرًا إلى أن مفهوم التمكين الذي ظهر في نهاية القرن العشرين يعتبر من أكثر المفاهيم التي تعترف المرأة كعنصر هام وفاعل في التنمية، ويسعى بدوره إلى القضاء على جميع مظاهر التمييز ضد المرأة مستخدماً آليات محددة تمكنها من الاعتماد على ذاتها.

Advertisements

وأوضح «الوزير» أنه انطلاقا من هذه القناعة، فقد تركزت جهود مصر في السنوات الماضية على تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث استطاعت المرأة أن تثبت جدارتها في ممارسة المهن التي كانت لا تجرؤ على الاقتراب منها فيما سبق، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالمرأة وتعمل على دعمها وتعظيم دورها في الدولة بصورة كبيرة حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 15%، وفي مجلس الوزراء إلى 24% مما يثبت أن الفترة الحالية تمثل «العصر الذهبي للمرأة».

وفي مجال النقل البحري، أشار «الوزير» إلى أن المرأة استطاعت أن تخترق هذا المجال وأن تعمل به جنباً إلى جنب مع الرجل وقد شهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2013 تخريج أول فتاة مصرية قبطان في مصر وهي تمارس عملها بكفاءة وبجدارة على السفينة «عايدة 4» برتبة ضابط ثان وتلاها بعد ذلك عدد من الفتيات اللاتي تخرجن للعمل في المجال البحري، مشيرًا إلى أن هناك عدد من الفتيات التي يتم تأهيلهم الآن داخل هذا الصرح الكبير وهو الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مضيفا أنه من هنا يأتي دورنا كقيادات في هذا المجال حيث يجب أن نمنح الفرصة كاملة للمرأة لإثبات ذاتها وأن نعطيها القدر الكافي من التدريب لتأهيلها للمناصب العليا وعدم احتكار المناصب على الرجال فقط.

وأكد أن وزارة النقل اتخذت خطوات جادة في هذا المجال فشغلت المرأة الكثير من الوظائف العليا، كما تحرص الوزارة على إيفادها في مختلف البعثات والدورات التدريبية في الخارج لتكتسب مزيد من الخبرة والكفاءة وما زال لدى المرأة الكثير لنقدمه في هذا المجال.

حضر الاحتفال باليوم البحري العالمي الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وكل من رئيس قطاع النقل البحري ورؤساء الموانيء البحرية ورؤساء غرف الملاحة وعدد من خبراء النقل البحرى والتوكيلات الملاحية.

الاحتفال باليوم البحرى العالمى

الاحتفال باليوم البحرى العالمى

الاحتفال باليوم البحرى العالمى

الاحتفال باليوم البحرى العالمى

الاحتفال باليوم البحرى العالمى