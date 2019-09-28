شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: مواجهة «الأكاذيب الإخوانية» لا بد أن تكون عن طريق الحقائق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن احتشاد آلاف المصريين أمام المنصة في مدينة نصر، الجمعة، «أخرس أعداء الوطن».

أضاف في برنامجه على قناة «صدى البلد»، السبت، أن «خروج المصريين أفشل المخطط ضد مصر»، مطالبا «المصريين بالوقوف خلف الوطن ومؤسساته ضد جماعة الإخوان الإرهابية».

تابع أن «مواجهة الأكاذيب لا بد أن تكون عن طريق الحقائق، والرد على جميع أكاذيب الإخوان، وثبت بالأمس الكم الهائل من الشائعات والصور والفيديوهات المفبركة من جانب قناة الجزيرة القطرية».