شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: الاثنين أول أيام شهر صفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الاثنين هو أول أيام شهر صفر للعام الهجري 1441 هجرية، وأن الأحد هو آخر أيام شهر المحرم.

ذكر بيان لدار الإفتاء المصرية، السبت، أنه «تم استطلاع هلالَ شهرِ صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجرية بعد غروب شمس اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجرية، الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا، وأنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر صفر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا».

وأعلنت الإفتاء أن «يومَ الأحد الموافق 29 من شهر سبتمبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو المتمم لشهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، وأن يوم بعد غد الاثنين الموافق 30 من شهر سبتمبر هو أول أيام شهر صفر المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا».