شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله جولن: مسؤولون أتراك يرغبون في تجديد العلاقات مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فتح الله جولن، الداعية التركي، إن المسؤولين المصريين «لم يسيئوا ابدا إلى الشعب التركي، وعندما وقعت الأحداث في مصر عام 2013، بدأ أردوغان بالحديث عن أن لكل فرعون موسى، وأطلق على الرئيس المصري فرعون قبل أن يتعرف عليه، ما أدى لتوتر العلاقات بين البلدين».

أضاف «جولن»، خلال حواره مع برنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «ten»، السبت، أن «دول العالم تنظر لمصر نظرة احترام وتقدير ويتخذون منها نموذجًا يقتدى به، معتبرًا أن عودة العلاقات بين مصر وتركية في ظل وجود أردوغان شبه مستحيلة».

تابع أن «الشعب المصري يكن للشعب التركي تعاطفًا كبيرًا، وقد أعرب بعض المسئولين الأتراك عن رغبتهم في تجديد العلاقات بين مصر وتركيا مرة أخرى».