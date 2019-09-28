شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السيسي يستعرض تنفيذ المدن الجديدة بالصعيد ويوجه بتطوير قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع مع وزير الإسكان تناول استعراض الموقف التنفيذي للمدن الجديدة الجاري تشييدها بصعيد مصر".

ووجه الرئيس السيسي وزير الإسكان باستمرار العمل للانتهاء من مشروعات الإسكان وفق الجداول الزمنية المحددة لتكون بمثابة واقع جديد متطور للمواطنين من حيث النواحي المعيشية والخدمية وأسلوب الحياة"

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع مع وزير قطاع الأعمال تناول متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما فى القطاعات الصناعية كالغزل والنسيج، فضلًا عن جهود استغلال الأصول التى تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام.

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ووجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام ليقوم بدوره لصالح الاقتصاد القومى وجهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وكذلك إعداد قواعد بيانات دقيقة لكافة الأصول التى يمتلكها قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها وحسن إدارتها.

كما وجه الرئيس بالاستمرار فى خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، والتى تأتى فى إطار التوجه التنموى الشامل الذى تنتهجه البلاد، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة فى الأسواق الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير قطاع الأعمال العام استعرض جهود تطوير قطاع الغزل والنسيج، موضحًا خطوات تحديث هذا القطاع العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع.

كما عرض حصرًا بالأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى جهود الوزارة فى هذا الصدد والتى تقوم على ثوابت أساسية ترتكز على صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني.

وأضاف بسام راضى، أن الاجتماع تناول أيضًا عرض خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم فى توفير الدواء للسوق المحلية؛ خاصةً من خلال تعزيز شبكة توزيع الأدوية فى جميع أنحاء الجمهورية.

كما تطرق الاجتماع إلى عرض مبادرة "جسور"، والتى سيتم إطلاقها مرحلتها الأولى قريبًا، وتهدف إلى تنشيط التجارة الخارجية لمصر من عمليات الاستيراد والتصدير، وإطلاق سلسلة من الخدمات للمصدرين والمستوردين المتعاملين مع دول شرق ووسط أفريقيا، ووصول المنتجات المصرية إلى العديد من الدول الأفريقية، وذلك من خلال الربط الملاحى بين مينائى العين السخنة ومومباسا بكينيا.