بالأسماء.. الحركة الداخلية للنيابة العامة 2019 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الحركة الداخلية لأعضاء النيابة العامة لعام 2019 / 2020. وتضمن القرار الذي حمل رقم 1692 لسنة 2019، الحركة النهائية للنيابة، رؤساء وأعضاء النيابة للمكتب الفني للنائب العام، ومكتب التعاون الدولي، ولجنة التحفظ، وحقوق الانسان، ونيابات أمن الدولة العليا، والأموال العامة العليا، والنيابات الجزئية والكلية.

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