شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا فى ترعة الفاروقية بدار السلام بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن فريق الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية بمحافظة سوهاج،من انتشال 3 أطفال أشقاء جثامين هامدة على إثر غرقهم بترعة الفاروقية بناحية قرية البلابيش، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج،تم نقل الجثامين الثلاثة لمشرحة مستشفى دار السلام تحت تصرف النيابة العامة.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء حسن محمود مدير إمن سوهاج، من مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بغرق 3 أطفال داخل ترعة الفاروقية دائرة مركز دار السلام، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى لانتشال جثامين الأطفال الثلاثة.

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وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بغرق محمد. ج . م 8 سنوات، وشقيقه على. ج . م 12 سنة وشقيقتهم حبيبه. ج . م 4 سنوات، وذلك بترعة الفاروقية بناحية قرية البلابيش دائرة مركز دار السلام.

وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية وتمكن الفريق من انتشال الأول والثانى،وبعدها بنصف ساعة تم انتشال الجثة الثالثة وتم نقل الجثامين الثلاثة إلى مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم توقيع الكشف الطبى على الجثامين الثلاثة بمعرفة مفتش الصحة، وورد التقرير بأن سبب الوفاة للأطفال الثلاثة إسفكسيا الغرق تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.