شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب مفصل بـ45 ألف جنيه يعيد الحياة لـ"مروة" فمن يساعدها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى 8 شارع عبد التواب الزغبى متفرع من شارع شجرة مريم المطرية – القاهرة تسكن "مروة" ربة منزل بطفلها الرضيع عاجزة عن الحركة، حيث تحتاج لتركيب مفصل بفخذها كى تتحرك بشكل طبيعى، لكنها لا تملك أى شىء وتناشد أهل الخير مساعدتها.

تقول مروة شاكر عبد الحميد: "فى المرحلة الابتدائية كان عندى قدم طويلة وأخرى قصيرة، وذهبت لمستشفى أبو الريش وأجروا لى عملية تطويل فى القدم وتركيب 5 مسامير وشريحتين ثم أرسلوا لنا لأخذ هذه المسامير مرة أخرى، وظهر الألم منذ 6 أشهر وبدأت أمشى بطريقة غير طبيعية (أعرج)، فذهبت لطبيب أجرى لى أشعة أوضحت أن مفصل الفخذ عند الحوض يحتاج عملية، فأعطانى علاجا وقال لى (البسى فردة حذاء بكعب والأخرى بدون كعب)، ولكن لم تأت بنتيجة".

وتابعت: "ذهبت بعدها لمستشفى المطرية قالوا لى لا يوجد علاج لكِ هنا، كما قالت لى مستشفى هليوبوليس إنتى كبيرة يا بنتى ماينفعش نعملك عملية، كما ذهبت لمستشفى القاهرة الفاطمية، والتى قالت لى المفروض تذهبى لمستشفى معهد ناصر لتخصص المفاصل والطبيب أكد لى أن المفصل السليم يتحرك من مكانه بيطلع وينزل، وأنا لا أستطيع الحركة غير دخول الحمام، وتكلفة تركيب المفصل بالفخذ 45 ألف جنيه فى عيادة خاصة، ومش عارفة كم تكلف فى المستشفيات الحكومية".

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وقالت مروة: "أحتاج لعملية فى رجلى عند حوض الميه لأنى لا أستطيع الحركة بشكل مستمر، ومعى طفل صغير يحتاج مصاريف لبن وبامبرز ولا أستطيع شراءه، وأقيم فى غرفة واحدة بحمام مشترك، ولا أستطيع دفع 300 جنيه إيجار الغرفة غير فاتورة المياه والكهرباء، وأناشد أهل الخير مساعدتى والتكفل بعلاجى".