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رئيس مجلس الدولة يؤكد حرص القضاة على سرعة الفصل فى الدعاوى التأديبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر قضائى بمجلس الدولة، إن رئيس المجلس أشاد بأهمية الدور الذي تسديه هيئة النيابة الإدارية في تحقيق العدالة الإدارية في مختلف مستوياتها ومراحلها، وبما تشهده العلاقة المشتركة بين الجانبين من أطر للتعاون المثمر الذي يضمن سرعة إنجاز القضايا المتراكمة، وشدد رئيس مجلس الدولة على أهمية دور النيابة الإدارية في مباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءًا من تشكيل المحكمة، مؤكدًا حرص قضاة مجلس الدولة على سرعة إنجاز الفصل في الدعاوى التأديبية كسائر المنازعات الإدارية الأخرى بما يعود بالمصلحة على الدولة والمواطن.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة، والمستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية لتقديم التهنئة إليه بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الدولة.

 

 

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