شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شرف: ظهور اقتصاد المحيطات بالعالم الفترة المقبلة لعظم عوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، إن المياه تمثل 71% من الكره الأرضية، منها 97% محيطات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سيظهر بالعالم ما يسمي بـ"الاقتصاد الأزرق"، أو "اقتصاد المحيطات"، والذي سيفوق عائده أي نوع آخر للاقتصاد.

وأضاف شرف خلال كلمته بندوة "الحزام وطريق الحرير"، المنعقدة بمقر نقابة المهندسين، أن وسائل النقل والاتصالات في العالم تطورت بشكل كبير، وطريق الحرير التجاري يمثل منصة للتعاون الدولي، لافتا إلى أنه يرجع تاريخه إلي أكثر من ألفي عام، ووصفه اليونيسكو في عام 1988 بطريق الحوار، لأنه يحمل ثقافات الدول، حتي أن رحلات علماء مثل أبن بطوطة، وغيره، كانت تتم من خلاله، وبالتالي يعتبر وسيلة لإحياء ترابط الحضارات.

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وأوضح أن مبادرة طريق الحرير، بها طريق بري من الصين لروسيا وأوروبا، وأخر من الصين للشرق الأوسط، وغرب آسيا، وطريق بحري، مشيرا إلى أن طريق الحرير يوفر أكثر من 40% من المسافات، ومن ثم بالوقت، لافتا إلى أنه العديد من المشروعات التي من الممكن أن تتم من خلاله في البنية التحتية، الطاقة، التصنيع، وإقامة مناطق إقتصادية مثلا، لتحقيق تنمية مشتركة بين الدول، لافتا إلى أن نجاح تلك المشروعات يحتاج إلى قوانين متناغمة، وشعوب متجانسة، بالإضافة إلى تمويل.