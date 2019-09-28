الخليج 365: ليلة سقوط أكاذيب الإخوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كيف أسقط وعي الشعب المصري، أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية. واقرأ أيضا على الخليج 365 غدا.. ليلة سقوط أكاذيب الإخوان: ليلة سقوط أكاذيب الإخوان: 1 تقرير أمريكى يكشف ممارسات قناة الجزيرة ضد مصر 2 تسجيل صوتى للإخوانى الهارب هانى صبرى يفضح ارتباك الجماعة 2 تسجيل صوتى للإخوانى الهارب هانى صبرى يفضح ارتباك الجماعة 3 مذكرة استخبارات فرنسية تكشف دعم الدوحة لإخوان أوروبا بنصف مليار ريال 4 الخارجية: الحق فى التظاهر السلمى مكفول وفقاً للدستور 4 الخارجية: الحق فى التظاهر السلمى مكفول وفقاً للدستور ووعى الشعب المصرى ونزوله لتأييد الدولة والرئيس يؤكد فشل دعوات التحريض السيسى يكلف بالانتهاء من مشروعات الإسكان السيسى يكلف بالانتهاء من مشروعات الإسكان الرئيس يوجه بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال.. ويبحث مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال مبادرة.. «جسور» لوصول المنتجات المصرية للدول الأفريقية ووزير الإسكان: 4 ملايين مواطن استفادوا من الإسكان الاجتماعى ووزير الإسكان: 4 ملايين مواطن استفادوا من الإسكان الاجتماعى تطوير 351 منطقة عشوائية خطرة بتكلفة 31 مليارا تنفيذ أكبر مشروع إسكان اجتماعى فى العالم بتكلفة 150 مليار جنيه تنفيذ أكبر مشروع إسكان اجتماعى فى العالم بتكلفة 150 مليار جنيه ليفربول يغرد منفردًا على قمة الدورى الإنجليزى.. صلاح يشارك فى الانتصار السابع على التوالى.. ومصالحة مصرية بـ«شارة قيادة » الفراعنة Advertisements د. حسام عمر رائد توزيع الأدوية فى مصر والوطن العربى: منظومة التأمين الصحى الشامل طفرة فى الرعاية الصحية د. حسام عمر رائد توزيع الأدوية فى مصر والوطن العربى: منظومة التأمين الصحى الشامل طفرة فى الرعاية الصحية مديريات التعليم تواجه عجز المعلمين فى المدارس بشباب الخريجين وزير الدفاع يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس عبدالناصر.. الفريق أول محمد زكى ينقل لأسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير الرئيس السيسى والشعب المصرى بما قدمه من جهود وطنية وزير الدفاع يضع إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس عبدالناصر.. الفريق أول محمد زكى ينقل لأسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير الرئيس السيسى والشعب المصرى بما قدمه من جهود وطنية إحالة أوراق 7 متهمين بقضية «خلية ميكروباص حلوان » للمفتى السيسي يكلف باستمرار العمل لانتهاء مشروعات الإسكان وفق الجداول الزمنية المحددة السيسي يكلف باستمرار العمل لانتهاء مشروعات الإسكان وفق الجداول الزمنية المحددة الرئيس يستعرض مع مدبولى ووزير الإسكان تنفيذ المدن الجديدة الجارى تشييدها الكشف عن المخدرات لـ1200 موظف يوميا الكشف عن المخدرات لـ1200 موظف يوميا الرئيس يوجه بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال السيسي يبحث مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال مبادرة "جسور" لوصول المنتجات المصرية للدول الأفريقية السيسي يبحث مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال مبادرة "جسور" لوصول المنتجات المصرية للدول الأفريقية السيسي يتلقى اتصالا من ملك البحرين لبحث الملفات الإقليمية.. الرئيس يؤكد اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التى البلدين والشعبين الشقيقين اختتام فعاليات التدريب البحرى المشترك "الموج الأحمر 2" بالسعودية اختتام فعاليات التدريب البحرى المشترك "الموج الأحمر 2" بالسعودية مصر تؤكد أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى أهمية احترام الحق فى المياه لجنة التصالح توافق على تسوية 27 طلبا بقيمة 20 مليون جنيه لجنة التصالح توافق على تسوية 27 طلبا بقيمة 20 مليون جنيه



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