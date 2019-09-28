منها تعديل مواعيد الجلسات.. تفويضات قضاة الاستئناف لرئيس المحكمة بالجمعية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

عقدت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح، اليوم السبت، جمعيتها العمومية العادية لتوزيع العمل على الدوائر قبل بداية العام القضائي الجديد 2019 - 2020، في دار القضاء العالي.

وفوض قضاة الاستئناف في الجمعية العامة، رئيس المحكمة في 7 بنود متعلقة بأعمال المستشارين خلال العام القضائي الجديد، جاء على رأسها ندب أي من القضاة للجلوس محل قاضِ آخر في حالة قيام مانع لدى الأخير أو غيابه لسبب ما.

وتضمنت التفويضات، أحقية رئيس المحكمة في تعديل تشكيل الدوائر واختصاصها وما يسند إليها من قضايا لنظرها أو إنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل بين الدوائر المدنية والجنائية، وعرض ما نرى عرضه على أيٍ منها من قضايا اختصاص دوائر أخرى، وتعديل مواعيد وتواريخ انعقاد الجلسات، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وكذلك تحديد جلسات لنظر التظلمات من أوامر الاعتقال وطعونها.

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ويوافق رئيس "استئناف القاهرة"، على ما يطلب من ندب أحد القضاة للعمل مؤقتًا بمحكمة النقض أو بمحكمة استئناف أخرى أو النيابة العامة أو لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية أو التحقيق أو القيام مؤقتًا بأعمال قضائية وقانونية غير عمله أو أن يكون محكمًا، وكذلك الموافقة على إعارته إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، وذلك طبقًا لأحكام قانون السلطة القضائية.

وحسب توصيات الجمعية العامة، رئيس المحكمة صاحب الاختصاص في الموافقة على قيام القضاة بإجازة خارج أراضي البلاد، وندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة بعض سلطاته الإدارية أو بعض الأعمال السابق تفويضه فيها عند الضرورة، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية للمحكمة وتمثيل قضائها والدفاع عن حقوقهم المادية والأدبية

تجدر الإشارة أن قضاة الاستئناف ناقشوا خلال الجمعية العمومية للمحكمة اليوم؛ ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، ندب مستشاري محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية، سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.