بالأسماء.. تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

عقدت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدرى عبدالفتاح، اليوم السبت، جمعيتها العمومية العادية لتوزيع العمل على الدوائر قبل بداية العام القضائي الجديد 2019 - 2020، في دار القضاء العالي.

وأصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بتشكيل رئيس وأعضاء المكتب الفني للمحكمة خلال العام القضائي 2019 - 2020.

وترأس المكتب الفني للمحكمة، المستشار إبراهيم أحمد السيد الصياد، فيما ترأس المستشار عمر الفاروق إسماعيل محمود حفيظ، المكتب الفني للتعاون الدولي والعلاقات الدولية وحقوق الإنسان.

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وتضمن تشكيل أعضاء المكتب الفني لشئون المحكمة، المستشارين؛ عاطف عبدالمنعم علي نصر، جمال أحمد عبدالرحمن عبدالعال، محروس حلمي عبدالهادي، محمد حسام علي محمد سليمان، محمد صبحي عبدالحكيم خليفة، محمد سيف النصر محمد.

وترأس مأمورية استئناف القاهرة بطرة، المستشار محمد شيرين فهمي، وعيٌن المستشارين وفيق محمد أحمد مكاوي، وصلاح الدين محمد محمود زايد، أعضاء للمكتب الفني لمأمورية شمال القاهرة.

وشمّل تشكيل المحكمة، المستشار أحمد هاني حسن أنور، عضو المكتب الفني لمأمورية القاهرة الجديدة، والمستشار طارق محمود صالح أبو زيد، عضو المكتب الفني لمأمورية الجيزة والسادس من أكتوبر.

تجدر الإشارة أن قضاة الاستئناف ناقشوا خلال الجمعية العمومية للمحكمة؛ ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، ندب مستشاري محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية، سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.