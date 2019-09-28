مستندات.. ننشر توزيع محاكم الجنايات في العام القضائي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عقدت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، اليوم السبت، جمعيتها العمومية العادية لتوزيع العمل على الدوائر قبل بداية العام القضائى الجديد 2019 - 2020، في دار القضاء العالي.

وحصل "الخليج 365" على جدول توزيع أعمال دوائر محكمة استئناف القاهرة، من بينها الدوائر الجنائية (إرهاب)، ومقرها مأمورية استئناف القاهرة وأكاديمية الشرطة، ودوائر ( جنج النقض) ومقرها دار القضاء العالي.

وتضمن جدول أعمال المحكمة، مأمورية شمال القاهرة والجيزة؛ الدوائر المدنية والعمالية والتعويضات والتجاري والإيجارات، إضافة إلى الدوائر الجنائية في شمال وجنوب القاهرة والجيزة، ودوائر شئون الأسرة بمأمورية القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر، ودار القضاء العالي (مختص بنطاق الجيزة).

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وشمل توزيع الأعمال قائمة برؤساء وأعضاء اللجان والمجالس بالمحكمة، منها؛ هيئات تأديبية لأطباء الأسنان ومحامي النقابات، والصحفيين.

وناقش قضاة الاستئناف في الجمعية العمومية للمحكمة؛ ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات، توزيع القضايا على الدوائر المختلفة، تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، ندب مستشاري محاكم الاستئناف محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاه المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية، سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن قرارات الجمعية العامة صدرت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين من القضاة.