محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قرارًا بنقل وتعيين لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، لصالح عمل النيابة العامة.
وحصل "الخليج 365" على نسخة من الحركة الداخلية للنيابة العامة على مستوى الجمهورية، أبرزها؛ أعضاء المكتب الفني للنيابة العامة، ونيابتي أمن الدولة، والأموال العامة.
وشملت الترقيات، رؤساء النيابة من درجتي (أ) و(ب)، ووكيل نيابة "ممتاز"، مساعد نيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. ننشر الحركة الداخلية للنيابة العامة على مستوى الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.