بالأسماء.. ننشر الحركة الداخلية للنيابة العامة على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قرارًا بنقل وتعيين لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، لصالح عمل النيابة العامة.

وحصل "الخليج 365" على نسخة من الحركة الداخلية للنيابة العامة على مستوى الجمهورية، أبرزها؛ أعضاء المكتب الفني للنيابة العامة، ونيابتي أمن الدولة، والأموال العامة.

وشملت الترقيات، رؤساء النيابة من درجتي (أ) و(ب)، ووكيل نيابة "ممتاز"، مساعد نيابة.