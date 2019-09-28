نشرة الحوادث المسائية.. إحالة متهمي "خلية حلوان" للمفتي وتحصيل مليار جنيه من "التهرب الضريبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الداخلية تهدي الشعب المصري أغنية جديدة (فيديو)

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أغنية جديدة تحمل اسم "ماتصدقش"؛ تظهر خلالها بطولات الشعب المصري على مر العصور، وكذا دوره في عملية التنمية والانتاج .

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إحالة مدير بمركز الاعتماد البريطاني وآخرى للمحاكمة الجنائية

أمر النائب العام بإحالة مدير قسم الدورات التدريبية بمركز الاعتماد البريطاني وآخرى إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بتزوير محررات رسمية تابعة للخارجية وجامعات أجنبية.

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المتهم بقتل جامع قمامة بالوراق: "تحرش بمراتي"

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة، بحبس ميكانيكي سيارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل "جامع قمامة" تحرش بزوجته، في منطقة الوراق.

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بالأرقام.. جهود 7 إدارات بقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

كثف قطاع الأمن الاقتصادي والإدارات العامة التابعة لمباحث الأموال العامة، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من الحملات الأمنية.

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بعد مداهمة "السحر والجمال".. ضبط 700 قطعة سلاح و359 كيلو حشيش وهيروين

قامت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملات أمنية بكافة محافظات الجمهورية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط.

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رئيس مجلس الدولة: حريصون على إنجاز الفصل في الدعاوى التأديبية

استقبل صباح اليوم السبت، المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد، بقصر الأميرة فوقية مقر مجلس الدولة، المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية لتقديم التهنئة إليه بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الدولة، ويرافقه وفدا رفيع المستوى من أعضاء هيئة النيابة الإدارية.

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خلال 7 أيام.. ضبط قضايا تهرب ضريبي بمليار جنيه

نجحت شرطة التهرب الضريبي في ضبط 1219 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 120 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 36 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 100 قضية في مجال الجمارك، 375 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 153 حالة تحر مدين ولجان فحص.

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الحبس سنة مع الشغل لـ4 متهمين بقضية "حرق نقطة شرطة المنيب"

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، بمعاقبة 4 متهمين بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير من عام 2014، بالحبس سنة مع الشغل، وهم: محمد عبدالعزيز ومعاذ عبدالعزيز وحذيفة شاكر وعبدالرحمن الشحات.

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إحالة أوراق 7 متهمين بقضية "خلية ميكروباص حلوان" للمفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة أوراق 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

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مد أجل الحكم على 26 متهمًا في الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة لـ 12 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل النطق بالحكم على 26 متهمًا في قضية "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، لجلسة 12 أكتوبر.

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نادي القضاة ينعى شهداء "بئر العبد": ستظل مصر باقية بتماسك شعبها

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، إن مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، يدين بأشد عبارات الاستنكار الحادث الإرهابي الذي وقع أمس، جراء استهداف كمين بئر العبد، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين من رجال القوات المسلحة البواسل.

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