وزير النقل يشارك في احتفالية اليوم البحري العالمي بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن الاحتفال باليوم البحري العالمي يقام سنوياً في جميع أنحاء العالم تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية IMO، ليكون بمثابة منتدى سنوي يضم كافة عناصر وأطراف المجتمع البحري.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي والذي أقيم بقلعة قايتباي التاريخية بمدينة الإسكندرية، اليوم السبت.

وأضاف وزير النقل، أن الشعار الذي أطلقته المنظمة البحرية الدولية هذا العام "تمكين المرأة في المجال البحري"، دليل واضح على التزام المجتمع العالمي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة ويتفق مع الهدف الخامس منها، خاصة أن تمكين المرأة يتلخص في إعطاء مزيد من القوة للمرأة، ومنحها الفرصة كاملةً لتستطيع أن تنتج وتبتكر وتعبر عن رأيها، وتؤثر في قرارات المجتمع، بحيث تكون مشاركتها ذات قيمة ونفع.

ولفت إلى أن مفهوم التمكين الذي ظهر في نهاية القرن العشرين يعتبر من أكثر المفاهيم التي تعترف بالمرأة كعنصر مهم وفاعل في التنمية، ويسعى بدوره إلى القضاء على جميع مظاهر التمييز ضد المرأة مستخدماً آليات محددة تمكنها من الاعتماد على ذاتها.

وأشار الوزير إلى أن الدول ذات القيادات الحكيمة هي التي تعي جيداً مكانة المرأة ودورها اللامحدود في تنمية المجتمعات والتي تعلم كيف تستفيد من قدراتها في تحقيق النمو والتقدم، مضيفاً إن دور المرأة أصبح لا يقل أهمية عن دور الرجل وأصبحت تشاركه في كافة المجالات والمهن وقد اختلفت رؤية المجتمع للمرأة كلية، ووصلت لأرفع المناصب وبالطبع يوجد العديد من قصص النجاح للمرأة على كافة الأصعدة سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الوطني.

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وأوضح الوزير، أن جهود مصر تركزت في السنوات الماضية على تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تماشيا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث استطاعت المرأة أن تثبت جدارتها في ممارسة المهن التي كانت لا تجرؤ على الإقتراب منها فيما سبق، مشيرا الى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بالمرأة وتعمل على دعمها وتعظيم دورها في الدولة بصورة كبيرة حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب 15%، وفي مجلس الوزراء الى 24% مما يثبت أن الفترة الحالية تمثل "العصر الذهبي للمرأة".

وفي مجال النقل البحري، أشار الوزير إلى أن المرأة استطاعت أن تخترق هذا المجال وأن تعمل به جنباً إلى جنب مع الرجل وقد شهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2013 تخريج أول فتاة مصرية قبطان في مصر وهي تمارس عملها بكفاءة وبجدارة على السفينة "عايدة 4" برتبة ضابط ثان وتلاها بعد ذلك عدد من الفتيات اللاتي تخرجن للعمل فى المجال البحرى، وهناك عدد من الفتيات التي يتم تأهيلهن الآن داخل هذا الصرح الكبير وهو الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال: "من هنا يأتي دورنا كقيادات في هذا المجال حيث يجب أن نمنح الفرصة كاملة للمرأة لاثبات ذاتها وأن نعطيها القدر الكافي من التدريب لتأهيلها للمناصب العليا وعدم احتكار المناصب على الرجال فقط".

وأكد وزير النقل، أن الوزارة اتخذت خطوات جادة في هذا المجال فشغلت المرأة الكثير من الوظائف العليا كما تحرص الوزارة على إيفادها في مختلف البعثات والدورات التدريبية في الخارج لتكتسب مزيد من الخبرة والكفاءة وما زال لدى المرأة الكثير لنقدمه في هذا المجال.

حضر الاحتفال باليوم البحري العالمي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ورئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء الموانيء البحرية، ورؤساء غرف الملاحة، ولفيف من خبراء النقل البحري والتوكيلات الملاحية.