وفد بلجيكي يصل القاهرة لزيارة المعالم السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

نظم مكتب "مصر للطيران" في بلجيكا زيارة لوفد سياحي بلجيكي من مؤسسة "بوجوسون"؛ للتعرف على الأماكن الأثرية وزيارة معالم مصر السياحية في إطار جهود الشركة الوطنية في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأشاد الوفد البلجيكي بحفاوة الاستقبال وتنظيم هذه الزيارة بالتنسيق مع مكتب (مصر للطيران) ببروكسل برئاسة ريم عرابي، وأعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر التي تربطها ببلجيكا روابط وعلاقات قوية في مختلف المجالات.

تأتي الزيارة في إطار دعم تجديد (قصر البارون)، وحرص المؤسسة البلجيكية إلى تعريف البلجيكيين بقصر البارون أمبان، الذي يعد أحد أجمل الآثار المصرية في تاريخ مصر الحديث، والذي قام ببنائه مهندسون بلچيكيون.

