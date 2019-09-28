أبرز 10 أسئلة عن قانون التصالح في مخالفات البناء.. ورد "الإسكان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

دشنت وزارة الإسكان، صفحة رسمية بموقع فيسبوك؛ للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة واللجان في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء".

وينشر الخليج 365، أبرز الأسئلة التي جاءت من المواطنين للصفحة والإجابة عليها، على النحو التالي:

لديّ عقار في أحد المدن الجديدة وتم تسكن الشقق ويتم تنفيذ حاليا روف كشقة سكنية.. كيف يتم التصالح عليها؟

في هذه الحالة لن يتم الصالح، القانون حدد التصالح على بعض مخالفات البناء التي تمت قبل العمل به في ١ أبريل ٢٠١٩.

يوجد شقتان في نفس الدور المخالف ومالك الشقة الأخرى لا يريد التصالح.. هل يمكن التصالح بشكل فردي؟

يتم التصالح على المخالفات الموجوده بالمبنى بالكامل، وليس كل شقة أو دور منفردًا.

ما الإجراءات التي تتخذها الجهة الإدارية حال عدم سداد مقابل التصالح في المدة المحددة لذلك؟

في حالة عدم سداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة على التصالح، تصدر الجهة المختصة سواء المحافظة أو رئيس االهيئة المختصة قرارًا برفض أو استكمال الإجرارات التنفيذة اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء، ويتم تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

هل يمكن تقديم تظلم بعد رفض طلب التصالح؟

يمكن ذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالرفض.

Advertisements

هل يعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع سندًا للملكية؟

لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.

هل يتم التصالح في مخالفات الروف؟

مخالفات الروف ليست من حالات الحظر المنصوص عليها في الماده الأولى من القانون، وعليه يتم تقدم طلب التصالح للجهة الإدارية للنظر فيه ويتم التصالح إذا انطبق عليه ضوابط القانون.

ما الموقف إذا وجدت غرامة على العقار من قبل الحي أو المحافظة قبل صدور القانون؟

في حالة وجود أي غرامات مالية سواء تم سددها أو جاري سددها، يتم وقفها بعد تقديم طلب التصالح وقبوله، فإذا تم سداد أي مبالغ مالية يتم خصمها من قيمة التصالح.

ماذا يفعل السكان إذا رفض صاحب العقار التقديم للتصالح أو عدم وجود مالك مباشر للعقار؟

في هذه الحالة يمكن للسكان الاتفاق وعمل اتحاد ملاك ينوب عنهم شخص واحد في النهاية، ويقدم هو طالب التصالح نيابة عنهم وبصفته رئيس اتحاد الملاك.

ماذا لو وجد 5 أدوار مخالفة في العقار تصالح الدور الأخير ورفض الباقي؟.. كيف سيتم إزالته؟

في هذه الحالة سيتم قبول طلب من تقدم بالتصالح حال موافاته بالشروط، لكن من يعتقد أنه تهرب من الإزالة أو التصحيح سيكون خاطئًا، لان بعد انتهاء المدة المقررة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، سنعود للعمل بقانون البناء الموحد، والذي يقضي بسحب الوحدة المخالفة.

هل يجوز التصالح على قضية بناء سوَر على أرض زراعية فقدت مقومات الزراعة؟

التصالح يكون عن مخالفات بنائية وليس على أراضي فضاء، وفي الكتل خارج الحيز يكون المبنى مكتملًا وآهل بالسكان ومتمتع بالمرافق، على الأقل وحدة واحدة يتوافر فيها تلك الشروط.