"أبوشقة": شباب الوفد جنود للدفاع عن الدولة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن مصر مستهدفة بحروب الجيل الرابع التي تعتمد على إسقاط الدول والنظم بدون استخدام السلاح أو رصاصة واحدة، مشيرًا إلى أن هناك دول كقطر وتركيا تُحارب نيابة عن دول أخرى من خلال الشائعات ونشر الإرهاب.

جاء ذلك خلال ختام فعاليات معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة بحضور 200 شاب وفدي، وعدد من قيادات حزب الوفد وشباب بيت الأمة، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية.

وأكد "أبوشقة" أنه كان مُحضرًا لمصر أن تسقط في ذلك المستنقع الذي سقطت فيه دول مجاورة، ولكن إرادة المصريين وما رأيناه بالأمس من تأييد للمواطن المصري الشريف الذي يُدرك حق الوطن بالتضحية بالنفس والمال وكل ما يملك في سبيل الدولة المصرية وأمنها، هو من وقف ليؤكد أن كل المؤامرات تتحطم على الصخرة المصرية وهو ذلك المواطن، فكان الرد المناسب لكل دعاة الفتنة والمتربصين والمتآمرين بأن ما حدث بالأمس هو مشهد آخر لثورة 30 يونيو.

ووجه رئيس الوفد شباب الحزب بتوعية الشارع المصري والمواطنين بأهمية تكاتف الجميع بقدر المستطاع للتصدي لأدوات الحرب الجديدة ضد الأخطار التي تواجه مصر، قائلًا: "يجب أن يكون شباب الوفد جنودًا للدفاع عن الجيش والشرطة والدولة المصرية، لأن هذه الحرب يراد منها كسر الوطن".

وقال إن مشهد تجمع شباب الوفد هو رسالة للجميع بأن هذا هو الوفد في ثوبه الجديد بتاريخه العريق وهو نواة الفخر.