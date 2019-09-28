دار الإفتاء: الاثنين أول أيام شهر "صفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن بعد غد الاثنين، هو أول أيام شهر صفر للعام الهجري 1441 هجرية، وأن غدًا الأحد هو آخر أيام شهر المحرم.

وقالت دار الإفتاء المصرية - في بيان اليوم السبت- إنه تم استطلاع هلالَ شهرِ صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجرية بعد غروب شمس اليوم السبت التاسع والعشرين من شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجرية، الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا ، وأنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج عدم ثبوتِ رؤية هلالِ شهر صفر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق 29 من شهر سبتمبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو المتمم لشهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا، وأن يوم بعد غد الاثنين الموافق 30 من شهر سبتمبر هو أول أيام شهر صفر المبارك لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.

وتقدمت دار الإفتاء بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ - سبحانه وتعالى - أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام.