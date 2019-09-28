أسامة هيكل: الإعلام ضرورة للحفاظ على الأمن القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، ووزير الإعلام الأسبق، إن نجاح دور الإعلام في التصدي لنشر الأكاذيب والمعلومات غير الصحيحة يتمثل في 3 مراحل؛ قبل الأزمة، وأثناء الأزمة، وبعد الأزمة التي هي أهم مرحلة يتم فيها رصد السلبيات ومعالجتها وعدم الوقوع فيها مرة أخرى.

جاء ذلك خلال المحاضرة الأخيرة بعنوان محاضرة "مستقبل الإعلام في مصر"، في معسكر شباب الوفد المقام في مدينة العين السخنة بحضور 200 شاب وفدي، وعدد من قيادات حزب الوفد وشباب بيت الأمة، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية الوفدية.

وأوضح "هيكل" أن وجود قنوات طبيعية لتوصيل الرأي والصوت يمنع انتشار حروب الجيل الرابع، مؤكدًا أن فكرة الحريات أمر أساسي على أن تكون حريات مسئولة، فضلًا عن أن فكرة الحوار أمر مهم جدا ويساهم في عرض المواقف بشكل عام والاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي لذلك يجب فتح الأبواب والقنوات الشرعية لسماع الرأي وتقوية الحياة الحزبية.

وأضاف "هيكل" أن الحفاظ على الأمن القومي يأتي من خلال الإعلام الذي يحمي المجتمع من أي شائعات أو أكاذيب قد تؤثر بالسلب.

وأشار إلى أن خطر الإخوان قائم ومستمر على مدار 20 عاما من الآن، ولابد أن ينجح الإعلام في أن يقوم بدور توعوي.