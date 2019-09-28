أخبار مصر | مصر للطيران تستضيف وفد بلجيكي لزيارة المعالم السياحية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران تستضيف وفد بلجيكي لزيارة المعالم السياحية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل اليوم وفد سياحي بلجيكي من مؤسسة (بوجوسون)، على رحلة شركة مصر للطيران، قادما من بروكسل إلي القاهرة ومنها إلي الأقصر وأسوان؛ للتعرف علي الأماكن الأثرية وزيارة معالم مصر السياحية.

وأشاد الوفد البلجيكي بحفاوة الاستقبال وتنظيم هذه الزيارة بالتنسيق مع مكتب مصر للطيران ببروكسل برئاسة ريم عرابي وأعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر التي تربطها ببلجيكا روابط وعلاقات قوية في مختلف المجالات.

وتأتى هذه الزيارة لدعم تجديد قصر البارون كما أنهم حريصون كمؤسسة بلجيكية مقرها قصر المهندس المعمارى امبان علي تعريف المواطنين البلجيكيين بقصر البارون امبان وهو أحد أجمل الآثار المصرية في تاريخ مصر الحديث والذي قام ببناءه المهندسون البلجيكيين.

والجدير بالذكر أن هذه المؤسسة تقدم برنامج فني رائع في ڤيلا امبان وهو مقر المؤسسة في بلچيكا يوضح الفن المعماري بقصر البارون وكذلك بمباني حي مصر الجديدة، وأصبحت اليوم فيلا امبان مركز للفن والحوار بين مختلف الثقافات.