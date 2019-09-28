شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام «المصري اليوم»: أزمات الإعلام الحالية سببها غياب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير عام مؤسسة «المصري اليوم»، فتحي أبوحطب، إن «أي شخص يعمل في الإعلام يهتم بأن يكون مع الشباب، وكل الأزمات الحالية بالإعلام سببها غياب الشباب، أو كيف يفكرون»، معتبرًا أن غياب الشباب يصيب الوسائل الإعلامية بالاضطراب الوظيفي.

وتناول في كلمته خلال جلسة بعنوان «قوة الإعلام»، نظمتها لجنة الأجيال الجديدة بالمنطقة الروتارية 2451 مصر، السبت، الإمكانيات التي تتيحها وسائط التكنولوجيا الحديثة في مخاطبة الشباب.

أكد «أبوحطب» أهمية «مواقع التواصل الاجتماعي حاليًا في نقل الأخبار والمعلومات»، محذرًا من الوقوع في «فخ الأخبار المُفبركة، التي من الممكن أن تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وقال في هذا الصدد: «لا بد من التحقق من مصدر الصور والأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وألا نبني قراراتنا ومناقشاتنا على أخبار بلا مصادر، لأن هناك أخبار مفبركة، هدفها استغلال ظرف محدد. ومن حق الجميع الحصول على المعلومة الصحيحة، ومحتوى جيد يحترم عقولكم».

وحذر من الأخبار الكاذبة بحكم قضاء الكثيرين ساعات من التصفح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل الكثيرين عرضه للخداع من الأخبار الصحفية المغلوطة، قائلًا: «يجب فهم لماذا الخبر يخلو من المصدر؟ ومن قائله؟ ومتى يعوض عن المصدر بالأدلة الأخرى؟».

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أضاف: «أطلقنا أكثر من تدريب للصحافة في (المصري اليوم)، ونحن على استعداد لتقديم المزيد، ويهمنا كمؤسسات صحفية معرفة: من أنتم؟ وفيما تفكرون؟ وما هي اهتماماتكم؟ إذ إن آراء الناس تتغير طوال الوقت، ومن المهم الوعي بهذا التبدّل المستمر».

وتطرق إلى مسيرته الصحفية، قائلًا: «حينما دخلت إلى الصحافة كانت تسير وفقًا للنموذج الأقدم، وهو أن المؤسسات أو الصحفيين يرسلون رسالة تصل للأفراد داخل منازلهم، دون وجود (الفيد باك) أو ردة الفعل كذلك فرص للرد».

أضاف: «الأوضاع تبدّلت الآن، وأصبح التواصل الاجتماعي والإنترنت قادران على إيصال صورة أو فيديو بسهولة، ولم تعد الرسالة الإعلامية في إتجاه موحد، وهذا ما على الناس فهمه»، مضيفًا: «الصفحات على السوشيال ميديا هي هويتكم فلا تتعاملوا معها في النهاية باستخفاف».

وحفّز «أبوحطب» الحضور قائلًا: «كل فرصة عبر الإنترنت من الممكن أن تغيّر حياتكم، يجب أن نمتلك أفكار ومشروعات نسعى وراء تنفيذها، لكن بشرط أن تُبنى على قراءة ومعرفة سليمة. هذا وقتكم وأنتم قادرون على التعبير عن أنفسكم بالطريقة التي ترونها مناسبة».

من جهة ثانية، قالت هالة حمدي، رئيس نادي روتاري نايل فالي: «بدأت العمل مع (المصري اليوم) منذ 3 سنوات، عملنا سويًا بالتعاون مع جامعة حلوان، على تبني الطلّاب المتفوقين، لكن غير القادرين على الالتحاق بالتدريبات بتقديم فرصة الحصول على تدريبات من قبل (المصري اليوم)، ونسعى إلى استكمال التدريبات».

رفعّت الندوة شعار «نحن قادرون لأننا لا نعرف المستحيل»، بقيادة الدكتور شريف والي، ودارت الجلسات حول سبل تطوير مهارات الشباب وخلق فرص عمل لهم، وتأثير وسائل الإعلام على هذا الجيل، وتضمن برنامج الندوة مجموعة من المتحدثين المتخصصين في عدة مجالات تتعلّق بمستقبل الشباب، وطريقة تحقيق أحلامهم.