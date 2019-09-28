شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله جولن: إساءة أردوغان لمصر سبب تأزم العلاقات بين القاهرة وأنقرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فتح الله جولن، الداعية التركي، إنه لم يبلغه أن أي مسؤول مصري على أي مستوى أساء للشعب التركي، لكن عندما وقعت الأحداث في مصر عام 2013 بادر رئيس الحكومة التركية حينها، رجب طيب أردوغان، إلى القول «لكل فرعون موسى»، وأطلق على الرئيس عبدالفتاح السيسي «فرعون» قبل أن يطلع على شخصيته ويتعرف عليه كما ينبغي.

أضاف «جولن»، خلال حواره مع برنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «TeN»، السبت، أن «هجوم أردوغان على الرئيس السيسي أدى إلى تأزم العلاقات بين البلدين»، موضحًا أن «التغيير القائم على خطط ومبادئ تحفظ أمن البلاد واستقرارها، يختلف تمامًا عن التغيير الذي يهدف إلى إحداث بلبلة وفوضى في البلاد»، وأن «الشعب المصري يكن كل التقدير للشعب التركي، وهذا واضح لنا جميعا».