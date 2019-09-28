شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية يتفقدان جامعة الدلتا التكنولوجية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، السبت، جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، بحضور الدكتور علوي الخولي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سالم، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، واللواء أشرف البيه، رئيس مركز ومدينة قويسنا، ولفيف من القيادات التنفيذية.

قام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية داخل الجامعة تفقدا خلالها المبانى الإدارية وقاعات التدريس وصالات الرسم والإلكترونيات ومعامل الفيزياء ومبنى العيادة الطبية وكذا معمل الأتوترونكس، ووجه ووزير التعليم العالى رئيس الجامعة بعمل حصر شامل لكافة احتياجات الجامعة لكى تؤدى دورها لأبنائها الطلاب بأحدث الطرق والأساليب العليمة الحديثة، كما تفقدا مبنى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تضم أقسام ميكاتورينكس وأتوتورونيكس وتكنولوجيا المعلومات، واستمعا إلى شرح تفصيلى عن مكونات الجامعة، والتى تضم أحدث النظم التعليمية كذا كيفية تشغيل لوحة المحطة البحثية الخاصة بإدارة المصنع الذكي، دائرة كهربائية خاصة بالسيارات والجرار الزراعي، نموذج تعليمي لمحرك بنزين.

Advertisements

أشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة التكنولوجية تضم 264 طالبا بالأقسام المختلفة، وتستقبل الطلاب خريجي الثانوية العامة والدبلومات الفنية، الذين يتم تدريبهم وتأهيلهم لمواكبة سوق العمل وتم تجهيزها وفق أحدث النظم العلمية التكنولوجية الحديثة.

وأكد وزير التعليم العالى أن إستراتيجية الوزارة ترتكز على إيجاد تعليم فنى وتكنولوجى يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإخراج جيل مؤهل بمستوى عال من الاحترافية وتأهيلهم لسوق العمل، مشيراً إلى أن الجامعات التكنولوجية يتم التدريس فيها وفق خطط ومناهج دراسية متميزة بالإضافة إلى تميزها بنوعية الخريج الذي تقدمه للمجتمع.

من جهته، أشاد محافظ المنوفية بالمستوي الراقي والإنشاءات وكذا جميع الأجهزة العلمية المتطورة والتي تواكب النظم التعليمية الحديثة، وأكد أن جامعة الدلتا التكنولوجية هي الجامعة الثالثة على أرض المحافظة، وستكون إضافة قوية للتعليم الجامعي بالمحافظة وذلك في إطار دعم الدولة المستمر لتطوير الأقسام التكنولوجية.

يذكر أنه سبق وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، وهي تعد واحدة من أهم الجامعات التكنولوجية على مستوي الجمهورية ومدة الدراسة بها 4 سنوات للحصول على الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص.

محافـظ المنوفية ووزير التعليم العالى يتفقدان جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا