شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يفاجئ مستشفى الحسينية.. ويحيل 75 عاملًا للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، والمهندس على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، السبت، بالمرور المفاجئ على مستشفى الحسينية المركزي، رافقهم مدير إدارة الحسينية الصحية، وفريق من المكتب الفني بمديرية الشؤون الصحية، بحضور مدير المستشفى.

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تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة، منها قسم العناية المركزة وتم التأكد من الرعاية التمريضية المقدمة للمرضي، والاطلاع على ملفات التسجيل الطبي للمرضي بالعناية، وأكد على سرعة تنفيذ هيئة التمريض لتعليمات الطبيب المعالج، ووجه بتعديل المكان المخصص لوحدة المعالجة لماكينة الغسيل الكلوي الجديدة المخصصة لمرضي العناية.

وقام وكيل الوزارة بالمرور على قسم الحضانات، موجهًا بتوفير مكان آخر للحضانات تحت الاختبار والانتظار بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، ومناقشة ذلك بحضور مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومسئولة الحضانات، ومدير الجودة، ومكافحة العدوي بالمديرية.

وعقد وكيل وزارة الصحة اجتماع مع إدارة المستشفى لبحث بعض المعوقات ووضع الحلول اللازمة لها، كما قرر وكيل الوزارة إحالة 75 من العاملين بالمستشفى فئات مختلفة للتحقيق بالشئون القانونية لتغيبهم عن العمل.