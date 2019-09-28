شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يستعد لبدء جلساته الثلاثاء.. وهيكل: ندرس استمرار أعماله حتى يناير 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن جلسات البرلمان التى ستعقد الأسبوع الجارى ستكون إجرائية يتم من خلالها دعوة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لانتخابات اللجان النوعية لمن يرغب من النواب فى الترشح على مناصب رئيس أو كيل أو أمين سر اللجان، طبقًا للشروط التى تحددها اللائحة الداخلية للبرلمان.

وأضاف «هيكل»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الجلسة الأولى المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، سيبدأ فيها تلقى طلبات الأعضاء لعضوية اللجان، وبعدها يتم الإعلان عن فتح باب الانتخابات لمن يرغب فى الترشح على مناصب هيئة مكتب اللجان.

وتابع: ستنتخب كل لجنة بين أعضائها رئيسًا ونائبًا للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها، على أن يتولى رئاسة الاجتماع الأول للجنة أكبر أعضائها سنًَا، طبقًا للائحة، وبعد انتهاء الانتخابات الداخلية سيعقد رئيس البرلمان جلسة عامة ليعلن أسماء تشكيل هيئة مكتب كل اللجان البرلمانية للدورة الخامسة والأخيرة للمجلس.

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وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب، إلى أن هناك مشكلة دستورية وقانونية، عن موعد انتهاء جلسات المجلس الحالى، وقال: طبقًا لمواد الدستور الذى ينص على أن يستمر عمل المجلس 5 سنوات، وبالتالى فإن جلسات البرلمان من المفترض أن تنتهى 9 يناير 2021، مؤكدا أن هناك مادة أخرى فى الدستور تنص على أن تبدأ الإجازة من 30 يونيو وحتى الخميس الأول من شهر أكتوبر، ما يعنى أن مدة هذا المجلس ستكون 4 سنوات و6 شهور فقط، ولذلك فإن موعد انتهاء جلسات هذا المجلس ما زالت تحت الدراسة حتى لا نقع فى مخالفة دستورية.

وذكر هيكل أن البرلمان سيعمل خلال الـ3 الشهور الأولى، على الانتهاء من مشاريع قوانين المحليات ومجلس الشيوخ ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى قانون الآثار، مؤكدا أن ترتيب العمل فى تلك المشاريع سيكون بالتنسيق مع الجهات التنفيذية للدولة وبالتوافق مع اللجنة العليا للانتخابات، وقال إن هناك آراء تطالب بإجراء انتخابات النواب والشيوخ فى يوم واحد، وآخر يطالب بإجراء انتخابات المجالس المحلية أولًا؛ لذا ما زالت كل الموضوعات تحت الدراسة من الجميع.

وأعلن أنه بناء على طلب رئيس الجمهورية فى المؤتمر الذى عقده مع الشباب، ستجرى جلسات حوار مجتمعى حول مواد قانون مجلس الشيوخ، مضيفًا: «حتى الآن لم يحدد إجراؤها داخل البرلمان كما حدث فى التعديلات الدستورية أم خارج المجلس».

وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، إن اللجنة سوف تنتظر قرار هيئة مكتب مجلس النواب فى تحديد مشروع القانون الذى ستبدأ فى مناقشته داخل اللجنة بعد إعادة تشكيل هيئة مكتبها فى الأسبوع الأول بعد عودة المجلس، وقال: لم يصل إلى اللجنة التشريعية مشاريع قوانين مجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، مشيرا إلى أن ترتيب أهمية تلك المشاريع والبدء فيها سيكون قرارا من اللجنة العامة للمجلس.

وتابع «الجمل»، لـ«المصرى اليوم»، أن البدء بانتخابات الشيوخ أولًا أم النواب أو إجراءهما معًا فى يوم واحد أو انتخابات المحليات أولًا،- سيكون بقرار من الحكومة وليس من مجلس النواب.