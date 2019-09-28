اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم السبت، منها توجيه الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ المدن الجديدة الجارى تشييدها بصعيد مصر.

السيسي يوجه بسرعة تنفيذ المدن الجديدة بالصعيد.. ووزير الإسكان: 4 ملايين مصرى استفادوا من الإسكان الاجتماعى

السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل زهور على قبر الزعيم جمال عبد الناصر

3 أكتوبر آخر موعد للتسجيل وسداد مقدمات حجز سكن مصر.. 70 ألف جنيه مبلغ جدية الحجز واستكمال الدفعة المقدمة من 21 أكتوبر وحتى 21 نوفمبر

التموين تطرح 15% كميات إضافية من السلع واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية Advertisements

جهاز المشروعات الصغيرة ينظم معرض تراثنا من 2 لـ6 أكتوبر تحت رعاية الرئيس السيسي.. يضم 500 عارض بالتجمع الخامس

إحالة 7 متهمين بخلية "ميكروباص حلوان" الإرهابية للمفتى.. والحكم 12 نوفمبر

إحالة أستاذ جامعة الأزهر المتهم فى واقعة خلع ملابس الطلاب للجنايات

دار الإفتاء تعلن بعد غد الاثنين أول أيام شهر صفر لعام 1441 هجريا

طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الزمالك يتوجه لبرج العرب رغم رفض جينيراسيون فوت السفر إلى الإسكندرية لخوض المباراة غدا الأحد

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