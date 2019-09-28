شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تستقبل ثانى طائرتها من طراز الإيرباص "A220-300" الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل شركة مصر للطيران، ثاني طائرتها من طراز الإيرباص "A220-300"، الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن صفقة شراء 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا تنتهي في يونيو القادم.

ويتميز ذلك الطراز بالعديد من الإمكانيات ومستوى عالي من الرفاهية، بإضافة الي أنها مزودة بخدمات الإنترنت "Wi-Fi" والتي يمكن للعملاء استخدامها من خلال فتح خدمة الإنترنت بأسعار تبدأ من 2 دولار، كما أن الطائرة مزودة بخدمة الـ"Video Streaming" والتي تسمح للعملاء بمشاهدة العديد من المواد الترفيهية عبر هواتفهم المحمولة أو أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية "Tablets".

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وتحتوي الطائرة الجديدة لشركة مصر للطيران علي 140 مقعدًا، تشمل 15 مقعدًا في درجة رجال الأعمال، و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة، وتتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

من الجدير بالذكر أن هذا الطراز يجمع بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز "PW1500G"، إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20 % أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجماً.