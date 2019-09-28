شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله جولن: الضغط على أردوغان من الدول العربية والديمقراطية يوقف استبداده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فتح الله جولن، زعيم المعارض التركية، إن رجب طيب أردوغان لا يصغى لأحد، والبلاد الآن تعمها الفوضى والاستبداد والاضطرابات، مطالبًا البلدان الديمقراطية والدول الغربية ودول العالم الإسلامى أن تتخذ تجاهه موقفًا موحدًا للضغط عليه كى يتراجع عن استبداده، متابعًا: "أعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد لكى تتوقف الفوضى والاضطرابات التى تشهدها تركيا حاليًا".

وأضاف "جولن"، خلال حواره مع الإعلامى نشأت الديهى ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "ten": "أردوغان لا يصغى إلى أحد، وبالذات إلينا نحن، فلديه أحكام مسبقة عنا، إنه يتهمنا بالإرهاب ويتهمنى شخصيا بأننى رأس الإرهاب وقد أصدروا ضدى أحكامًا متعددة بالمؤبد، لذلك ليس لدى شيء أوجهه إليه".

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وتعليقًا على الأوضاع الحالية فى تركيا وما أن كانت تسير فى الطريق الصحيح أم لا قال "جولن":"المسار الحالى يبدو لى جيدًا، لكنى أتابع من الخارج، ولست فى موقع يسمح لى بأن أتحدث عمّا يقع، كمن يعاين الأحداث ويسجّلها".

وفى سياق آخر قال زعيم المعارضة التركية، ردًا على سؤال متى تستطيع القيام بزيارة إلى مصر؟:"إننى أتناول العلاج كل نصف ساعة، وقد خضعت لعملية جراحية قبل فترة وجيزة أدت إلى مضاعفات مختلفة، لذلك أعتقد أن ظروفى الصحية لا تسمح لى بالسفر".