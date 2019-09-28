فيديو.. قصة نجاح برعاية الحكومة.. مشروع صغير لتصميم وتصنيع الملابس الجاهزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يستجب عبد الفتاح محمد لكلمات اليأس والإحباط، وقرر أن يضع حلمه نصب عينيه ويستعين بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيقه.

وفعل كغيره من آلاف المواطنين الذين وجدوا في القروض التي يمنحها الجهاز ضالتهم.. ومن هنا كانت البداية لتوسيع مشروعه وتطويره. Advertisements التقرير التالى يحكى قصة نجاح عبد الفتاح محمد صاحب أحد مصانع الملابس الجاهزة، والحاصل على تمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. دخل عبد الفتاح هذا المجال منذ 24 عاما وحصل على تسهيلات عديدة من الجهاز ساهمت فى زيادة قدراته الإنتاجية. كما يسلط التقريرالضوء أكثر على قصة نجاح هذا المشروع ودور الجهاز فى تفوقه وتضاعف إنتاجه ليصل إلى 30 ألف قطعة.

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