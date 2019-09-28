شكرا لقرائتكم خبر عن معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار يفتح أبوابه 24 و25 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى فتح باب التقدم للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى السادسى للابتكار فى الفترة من 24-25 أكتوبر القادم، وتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويُعد المعرض بمثابة سوق سنوي للابتكار يجمع بين المبتكرين والمخترعين والباحثين من جهة ورجال الأعمال والصناعة والجهات المانحة والحاضنات التكنولوجية وأودية العلوم والمناطق الاستثمارية والبنوك من جهة أخرى، وهو أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي وفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة وهو ما يمثل استكمالاً لدور ورسالة الأكاديمية في خدمة المجتمع العلمي من ناحية والمساهمة في التنمية الشاملة من ناحية أخرى، وتأكيداً على أهمية ربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة وغيرها من المجالات.

وأضاف الوزير أن المعرض سيعقد هذا العام للمرة الأولى فى مركز المؤتمرات والمعارض الدولية وبمشاركة دولية غير مسبوقة من جميع أنحاء العالم والتى بلغت حتى الان أكثر من 20 دولة، وبدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والاتحاد الدولى لجميعات المخترعين بجنيف ووزارة التربية والتعليم (بنك المعرفة المصرى) ووزارة التخطيط (رواد 2030) ومركز دول عدم الانحياز للعلوم والتكنولوجيا واتحاد مجالس البحث العلمى العربية وكل الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمنظمات الدولية العاملة فى مصر، وأضاف الوزير أنه سيتم إطلاق الموسم الثالث للبرنامج التليفزيونى القاهرة تبتكر خلال المعرض هذا العام بالتعاون مع قناة النهار.

ومن جانبه صرح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، أن المعرض أصبح قبلة للمبتكرين والمخترعين فى مصر والمنطقة وأصبح على قائمة المعارض الدولية والمعرض فى حد ذاته ليس هدفا وانما احد الاليات التفيذية التى تتبناها الأكاديمية للتنقيب عن الابتكارات التى يمكن أن تتبناها وتحتضنها حتى تصل الى منتج نهائى صنع فى مصر، وهو أيضا الية للتسويق التكنولوجى ونشر ثقافى الابتكار، ويتم كل عام تطوير فى المعرض ورؤية الوزارة أن يصبح أكبر تجمع للابتكار فى أفريقيا وهو حاليا تقريبا كذلك، وسيتم على هامش المعرض هذا العام عقد دورة تدريبية دولية فى الابتكار وريادة الاعمال بالتعاون مع مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز ويشارك فيها متدربين من أكثر من 20 دولة حول العالم وكذلك برنامج تدريبى مكثف فى الملكية الفكرية والاعلام العلمى ومؤتمر شباب علماء الجيل القادم.

Advertisements

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المعروضات في الخمس دورات السابقة بلغ 1940 فكرة وابتكار، وكان إجمالي عدد الجوائز التي منحت 255 جائزة مقسمة ما بين جوائز مالية وإحتضان بإجمالي تمويل قدره 5 مليون ونصف جنيه، حيث تم احتضان 18 فائز بمبلغ يقرب من 3 مليون جنيه مصري، أما بالنسبة للنسخة الخامسة للمعرض فقد كان لها النصيب الأكبر في المعروضات والجوائز، حيث عُرض به أكثر من 680 ابتكار وتم منح عدد 90 جائزة، وزار المعرض 5000 زائر وأكثر من 2 ونصف مليون زائر لصفحة المعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.