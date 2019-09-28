أخبار مصر | "تتشال عينينا والسيسي مايتشالش".. سائق "توك توك" يرد على محمد علي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تتشال عينينا والسيسي مايتشالش".. سائق "توك توك" يرد على محمد علي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أنتم عايزينه يرحل ليه.. احنا من غيره مالناش لازمة وهنرجع ٢٠ سنه للخلف؟"، جملة قالها مواطن بسيط من محافظة كفر الشيخ، يدعى "شوقي" يعمل على "توك توك" خاص به يوميا من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة مساءً من أجل كسب العيش.

فعلى الرغم من ضعف دخله اليومي، إلا أنه يرضى بقضاء الله وقدره، ويؤمن أن مصر لن تنهض إلا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، سائلا المحرضين من الخارج ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عايزينه يرحل ليه أسبابكم إيه؟"، مؤكدًا خلال حديثه أن حال رحيل السيسي ستعود مصر إلى الخلف ٢٠ عاما.

"الدول بره عايزين مصر تقع!"، بهذه الجملة أوضح المواطن أن الشعب لديه وعي بأن مصر بلد الأمن والأمان، وصموده يعد صمود للدول العربية، وعودة المظاهرات ونزول المواطن الشارع المصري يعتبر تدمير لمصر، وعودة الفوضى مره أخرى مثلما حدث عقب ثورة يناير من فوضى وعمليات بلطجة وغيرها.

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"احنا بنعذرك وكفاية اللي أنت فيه"، جملة ترددت على لسان المواطن كثيرا توضح شعوره بالظروف التي تمر بها البلد، وترد على كل حاقد لا يريد النهوض بمصر، كما توضح أن الشعب المصري يعى جيدا الظروف التي تمر بها البلد، وكم الصعوبات التي تحملها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم ولا زال يتحملها أكثر، بالرغم من التحديات والظروف التي تواجهه.

ودعا المواطن للرئيس السيسي، قائلا: "ربنا يعينك ويقدرك.. أنت عملت إنجاز في ٤ أو ٥ سنين متعملش على مدار ٣٠ سنه"، مشيدا بوعي الشعب بالإنجازات والمشروعات التي تمت في عهد الرئيس السيسي في فترة صغيرة.

ووجه المواطن رسالة إلى الرئيس قائلا: "أنا بس ياريس مش طالب غير انك تبص علينا بنظرة الأب لأولاده"، متابعا:" تتشال عينينا ومايتشالش.. احنا راضيين بيك وده أحسن من إننا نبات في الشوارع أو عيالنا يغتصبوا"، مؤكدا أن الشعب المصري يحب الرئيس السيسي، ولديه إصرار على استكمال الرئيس الإنجازات والمشروعات، والأمن والأمان الذي تعيشه مصر.



