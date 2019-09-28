أخبار مصر | النقل البحري: الموافقة على إنشاء خط ملاحي بين غرب بورسعيد وموانئ شرق إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل البحري: الموافقة على إنشاء خط ملاحي بين غرب بورسعيد وموانئ شرق إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحري، انه تم منذ أيام الموافقة على إنشاء خط ملاحي بين ميناء غرب بورسعيد، وموانئ شرق إفريقيا، لدعم حركة نقل البضائع من خلال النقل البحري

وأضاف خلال كلمته في الاحتفال باليوم البحري العالمي، أن اليوم يشهد افتتاح أول قاعدة بيانات تشمل التشريعات الحاكمة للمعاملات البحرية في مصر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم البحري العالمي.

وأوضح أن هناك حزمة تشريعات منظمة لقطاع النقل البحري، تم استحداثها بهدف تيسير إتمام الإجراءات القانونية، وتم منح حزمة من الحوافز والتخفيضات للوكلات الملاحية رغبة من الدولة لجذب المزيد من خطوط الملاحية.

جدير بالذكر أن اليوم يعد الاحتفال باليوم العالمي البحري بالتزامن مع الاحتفال به في المنظمة الدولية البحرية، والذي أقيم في قلعة قايتباي لأول مرة.