أخبار مصر | أطباء مصر يعقدون مؤتمرا حول التمييز الاجتماعي لمرضي البهاق (صور وفيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطباء مصر يعقدون مؤتمرا حول التمييز الاجتماعي لمرضي البهاق (صور وفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد عدد من أطباء مصر، والفنانين، والإعلاميين، وهيئات المجتمع القومية، والهيئات الدولية المعنية بالتصدي للتمييز الاجتماعي والنفسي ضد مرضي البهاق، مؤتمرا صحفيا، للنظر في دور المجتمع والإعلام والجهات الدولية، للوقوف بجانب مرضي البهاق وغيرها من الأمراض، والعمل علي توفير الحلول النفسية والطبية أو التجميلية.

ويلقي المؤتمر الضوء علي علاج تغير لون الجلد المؤقت الأصباغ السائلة، والمنتجات الأصلية، وتغيير لون الجلد التجميلي القائم على المواد الأساسية المنتجة ذاتيا ومنتجات الصباغة الذاتية للجلد، كما يتعين مساعدة المرضى في اختيار واستخدام المستحضرات التي تناسب احتياجاتهم.

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كما ينير حول مفهوم "معالجي التمويه" من الانتشار في بعض البلدان ودعمه عن طريق نشر هذه الثقافة مع تعريف المجتمع أن مرض البهاق ليس مرض معدي، مطالبين الابتعاد عن الأفكار و العادات الخاطئة.

ويعاني مرضي البهاق من التمييز الاجتماعي والتنمر المجتمعي في عدة صور منها 'التمييز الاجتماعي، التأثير النفسي للبهاق، التأثير على الوظيفة، التأثير النفسي والبهاق.

وحضر اللقاء كلا من؛ الفنانة نهال عنبر، والفنانة عبير منير، والفنانة ملك قوره، والفنانة ميرنا وليد، والإعلامية مني عبد الغني، والإعلامية دينا رامز، ونيرمين شريف ولمياء فهمي عبد الحميد وسهير جودة.