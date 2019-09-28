شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إحالة أستاذ «خلع البنطلون» للجنايات.. خبراء: «أخلّ بالوظيفة وبالآداب العامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، السبت، إحالة الدكتور أمام رمضان، أستاذ كلية العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والشهير بواقعة «خلع البنطلون»، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بـ«الإخلال بشرف عدد من طلابه والاعتداء البدني عليهم»، وقررت النيابة إرسال ملف القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة لبدء محاكمته.

تضمن أمر الإحالة أن «المتهم هتك عرض ثلاثة من طلابه بالكلية بالقوة والتهديد، بأن أمرهم بخلع ملابسهم وهددهم برسوبهم في مادته حال عدم تنفيذ ما أمرهم، ولرغبتهم في النجاح في مادته خاصة كون المجني عليه الثالث راسبا بها لمدة عامين، استجابوا لأمره وخلعوا بناطيلهم وظهرت عوراتهم أمام زملائهم من الطلاب، مما كان لذلك التهديد أثرا سيئا على نفوسهم».

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم «بصفته السابقة استعمل القسوة مع المجني عليهم (الطلاب بالكلية) بأن أخل بشرفهم وأحدث آلاما ببدن الثالث، وكان ذلك اعتمادا على سلطان وظيفته، بأن أمرهم بخلع ملابسهم على منصة التدريس خلال إلقائه محاضرة في مادته وتعدى بالضرب على المجني عليه الثالث».

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الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، يقول إن «هذا القرار عادل؛ لأن الجامعات المصرية يجب أن يكون خالية من تلك الفضائح البشعة التي تخل بالشرف ولأبنائنا الطلاب، الذين تأخذهم الرهبة من المدرسين فيوافقون على أية مطالب تطلب منهم، على سبيل أن العصيان لمثل هذه الجرائم يعرضهم للرسوب، ولكن هذه الأفكار والمعتقدات مَرضية وغبر أخلاقية على الأطلاق، لأن هذا يعرض الطالب إلى أذي بدني ونفسي، كما أنها غير مرضي للدين وأيضاً للأخلاق».

أضاف «مغيث»، لـ«المصري اليوم»، أن «هذا الدكتور اعتمد على سلطان وظيفته، بأن أمر المجني عليهم بخلع ملابسهم على منصة التدريس خلال إلقائه محاضرة في مادته وتعدى بالضرب على المجني عليه الثالث، رغم أن الجامعة مكان مقدس لا يمكن أن تتم فيه تلك الممارسات البشعة، ويجب تقديم من تسول له نفسه لفعل مثل هذه الممارسات الشاذة للمحاكمة العاجلة لأننا لسنا في غابة».

أما الدكتور فتحي قناوي، أستاذ كشف الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، فقال إن «أي واقعة مخلة بالشرف تأخذ مجراها العادل لدي القضاء، وقرار النائب العام بالإحالة للمحاكمة الجنائية أمر طبيعي، لأن الواقعة بها إخلال بالوظيفة، وبالآداب العامة وخدش الحياء، وجميع ذلك خارج مقتضيات الوظيفة».

أضاف «قناوي»، لـ«المصري اليوم»، أن «العقوبة التي توقعها النيابة العامة على الجاني تكون حسب تقدير النيابة لمثل هذه القضايا المخلة بالشرف، والعقوبة الجنائية يقدرها القاضي الذي ينظر في القضية ويصدر بعد ذلك الحكم العادل على المتهم».