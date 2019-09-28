شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرهاب عدو الله».. تشييع جثمان الشهيد ملازم أول محمود المغربي في المنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، السبت، جنازة الملازم أول محمود محمد المغربي، الذي استشهد، الجمعة، إثر هجوم إرهابي على كمين «التفاحة» في منطقة بئر العبد بشمال سيناء.

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حضر الجنازة مدير الأمن والمستشار العسكري للمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

انطلقت الجنازة من أمام مسجد منشأة السلام الكبير بقرية منشأة السلام، وسط جمع غفير من أهالى القرية، وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب منها «لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله»، «يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح»، «لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله»، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

من جهته، قدم محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الشهيد، متمنياً لهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، مؤكداً حرص القيادة السياسية على اجتثاث جذور الإرهاب الأسود، والقصاص لكل أهالي الشهداء.

جنازة الشهيد ملازم أول محمود المغربي شهيد سيناء بمسقط رأسه بقرية منشأة السلام بتلا في المنوفية