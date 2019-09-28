شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السفارة المصرية فى كانبرا تستضيف زيارة مدرسية للتعريف بالتاريخ المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت سفارة جمهورية مصر العربية في كانبرا عاصمة أستراليا، بترتيب زيارة لمجموعة من طلبة الصف السادس الابتدائى بمدرسة Arden Anglican School وبعض أولياء أمورهم إلى مقر السفارة، وذلك في إطار الأنشطة الثقافية المختلفة التى تنفذها السفارات المصرية في الخارج،



السيدة علياء أبو النجا تشرح للطلاب تاريخ مصر الفرعونية

واستقبلت السفارة الطلبة، حيث تم تقديم شرح مبسط لهم في البداية حول ماهية عمل البعثات الدبلوماسية، ثم تم اصطحابهم إلى المعرض الدائم المُقام بالسفارة، والذى يحتوى على أقسام تتناول كل منها حقبة مختلفة من تاريخ مصر (الفرعوني/ القبطي/ الإسلامي/ مصر الحديثة)، وتقديم شرح للطلبة عن أهم المناطق السياحية بمصر.

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طلاب المدرسة الاسترالية فى زيارة للسفارة المصرية

وحظيت المبادرة بترحيب الطلبة، والتي تأتي إيماناً من السفارة المصرية بأهمية التواصل مع مختلف الشرائح العمرية في المجتمع الأسترالي، وخاصةً أن التاريخ المصري والحضارة الفرعونية يتم تدريسهم بالمدارس الأسترالية سواء فى المرحلة الإبتدائية أو الثانوية.