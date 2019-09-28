شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إشغالات فلل وقصور طريق مصر أسيوط الزراعى بأبو النمرس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة أبو النمرس، برئاسة الدكتور ياسر فرج، حملات مكبرة لرفع الإشغالات وفتح طريق مصر أسيوط الزراعى. وأسفرت الحملة عن رفع جميع المخالفات والإشغالات من أمام القصور والفيلات الموجودة على طول طريق مصر أسيوط الزراعى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الفيلات السكنية والتى تدار تجارية. كما قاد رئيس المدينة حملة مكبرة بنطاق المدينة والمنوات وأحمد بدوى والحرانية وترسا، وأسفرت الحملة عن تشميع كافيه ومصنع للبلاستك يدار بدون ترخيص ورفع جميع الإشغالات كما أسفرت عن ضبط سيارات مخالفة بدون لوحات وتكاتك تسير عكس الطرق العمومية وذلك لتوسيع ورفع كفائه الشوارع وضبط الخارجين على القانون.

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