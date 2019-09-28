دار الإفتاء تعلن بعد غد الاثنين أول أيام شهر صفر لعام 1441 هجريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعت هلال شهر صفر لعام 1441 هجرية بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر المحرم الموافق 28 من شهر سبتمبر لعام 2019 ميلادية بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وقد تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر صفر لعام 1441هجرية بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضا.
وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الاحد الموافق 29 من شهر سبتمبر لعام 2019 ميلادية هو المتمم لشهر المحرم لعام 1441هجرية، وأن يوم الاثنين الموافق 30 من شهر سبتمبرهو أول أيام شهر صفر لعام 1441 هجرية.
وتقدمت دار الافتاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري ، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة في كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير.
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