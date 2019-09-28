شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان: "إعلام الإخوان يكذب.. ولا يصدقه إلا عناصر التنظيم فقط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف ضاحى خلفان نائب شرطة دبى السابق، إعلام جماعة الإخوان الإرهابية بالكاذب، الذى لا يصدقه إلا عناصر التنظيم، قائلا :"إعلام كذاب يعلم أن حبل الكذب قصير ويكذب، لذلك لا تصدقه الناس، ولكن يصدقه الإخوان أنفسهم".

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وعن كيفية مواجهة أكاذيب منظومة الإعلام الإخوان، قال "خلفان" فى تصريحات لـ"الخليج 365":"بكشف الأكاذيب وبيان الحقيقة للناس" موجها التحية لجموع الشعب المصرى، قائلا :"تحياتى لكل مصرى يقف فى وجه الهجمة الشرسة على مصر".

جدير بالذكر أن ضاحى خلفان قد وجه رسالة لجماعة الإخوان الإرهابية، جاء نصها كالتالى:" كاكوا يا إخونجية كما يكاكى الدجاج..تنتيف ريشكم وتعريتكم عليا".مشيرا إلى أن الوقت كفيل بإنهاء كل الحركات الإرهابية بعون من المولى عز وجل، متوقعا أن تنتهى جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة المقبلة، مضيفًا :"كم سقط حزب الاخوان المصرى سقوطا مدويا سيسقط بإذن الله تعالى حزب الإخوان اليمني".