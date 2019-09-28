شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6 مساء.. الرئيس يستعرض المدن الجديدة الجارى تشييدها فى صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمدن الجديدة الجاري تشييدها بصعيد مصر".

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان. وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمدن الجديدة الجاري تشييدها بصعيد مصر".

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