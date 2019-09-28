شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح للسيسى، اليوم، بالدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال". وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مراجعة خطة تطوير شركات وزارة قطاع العمال خاصة قطاع الغزل والنسيج". Advertisements ووجه الرئيس السيسي، بسرعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لشركات قطاع الأعمال.

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